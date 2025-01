Un pas de plus vers la suppression des avantages des anciens Premiers ministres

« Hop hop hop, des économies. » La sénatrice centriste Nathalie Goulet s'est félicitée du vote du Sénat, ce mercredi 22 janvier, qui s'est prononcé en faveur d'un amendement inscrit au budget 2025, qui supprime les avantages accordés aux anciens Premiers ministres et présidents de la République. « Fin des avantages des présidents et anciens Premiers ministres, c'est voté et hop hop hop des économies », s'est réjouie la parlementaire, à l'origine du texte, sur son compte X.

« Le République est bonne fille, mais la République est en faillite. Il y a donc lieu de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et anciens Premiers ministres qui n'ont aucune raison d'être », justifie l'amendement. Le texte, qui doit encore être voté par la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale, vise à réduire les dépenses publiques de 2,8 millions d'euros par an, en supprimant des avantages « que rien ne justifie » pour des ex-élus « multipensionnés ».

« Dans l'ensemble, ils ne sont pas des grands nécessiteux de la République, ils ont tous un certain nombre de retraites et ont tous des postes de consultant. J'ai vérifié, personne n'est aux Restos du cœur », a argumenté la sénatrice de l'Orne.

Lorsqu'il était encore en poste à Matignon, Michel Barnier avait appelé ses prédécesseurs à « faire des efforts », affichant une volonté