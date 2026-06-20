Un Paraguay écœurant braque la Turquie
80 % de possession, une trentaine de tirs et une défaite : le football a montré aux Turcs qu'il savait être maudit, même la nuit. Le Paraguay s'impose de justesse (1-0) et élimine déjà la Turquie du Mondial.
Turquie 0-1 Paraguay
But : Galarza (2 e ) pour l’Albirroja
Expulsion : Almirón (45 e +3) côté paraguayen …
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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