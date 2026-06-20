Un Paraguay écœurant braque la Turquie

80 % de possession, une trentaine de tirs et une défaite : le football a montré aux Turcs qu'il savait être maudit, même la nuit. Le Paraguay s'impose de justesse (1-0) et élimine déjà la Turquie du Mondial.

Turquie 0-1 Paraguay

But : Galarza (2 e ) pour l’Albirroja

Expulsion : Almirón (45 e +3) côté paraguayen …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com