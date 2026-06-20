 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carlo Ancelotti promet un grand retour contre l'Écosse
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 08:02

Carlo Ancelotti promet un grand retour contre l'Écosse

Carlo Ancelotti promet un grand retour contre l'Écosse

Toujours vivant, toujours debout ? L’été de Neymar ressemble un peu à la fin de carrière du chanteur Renaud : un mec qui s’accroche mais qui, à chaque sortie, montre qu’il est à chaque fois un peu plus cramé que la veille. Absent des deux premiers matchs du Brésil lors du Mondial et absent tout court d’un match de la Seleção depuis 2023, le Ney entretient l’espoir de jouer quelques minutes lors de cette Coupe du monde . L’attaquant de 34 ans est blessé au mollet, et n’a pas disputé le moindre match officiel avec Santos depuis plus d’un mois.

Vinícius est d’accord

Interrogé sur son état de santé après la victoire du Brésil face à Haïti (3-0), Carlo Ancelotti l’entend de cette oreille : « Neymar va s’entraîner demain individuellement, dimanche avec le groupe et sera à disposition pour le match contre l’Écosse » , a précisé le coach. Vinícius a partagé son avis, également en conférence de presse, rapportée par L’Équipe : « Ney’ est un joueur très important pour nous. J’espère qu’il pourra jouer au prochain match. […] J’espère qu’il pourra nous aider à aller chercher la coupe.  » Écosse-Brésil se déroule dans la nuit du 24 au 25 juin prochain, à minuit.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les joueurs de Team USA congratulent Alex Freeman après son but contre l'Australie, lors du Mondial, le 19 juin 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE SQUIRE )
    Mondial-2026: Team USA en 16es, le Brésil le Maroc s'en rapprochent
    information fournie par AFP 20.06.2026 08:03 

    Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, autres coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, dont se rapprochent aussi le Brésil et le Maroc. La Coupe du monde s'est dans le même temps ... Lire la suite

  • Dans Paris, la CAN des quartiers interdite pendant la canicule
    Dans Paris, la CAN des quartiers interdite pendant la canicule
    information fournie par So Foot 20.06.2026 07:50 

    Et surtout, hydratez-vous. Pas de CAN de quartier à Paris. C’est le message qu’a fait passer la préfecture de police de Paris, ce vendredi, pour interdire la tenue de la CAN de quartiers . Selon les infos d’Actu Paris, la Paris African Cup, tournoi qui doit se ... Lire la suite

  • La raison du carton rouge de Miguel Almirón
    La raison du carton rouge de Miguel Almirón
    information fournie par So Foot 20.06.2026 07:23 

    Il faut savoir admirer Almirón. Ou pas. L’ailier paraguayen a été expulsé lors de Turquie-Paraguay pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire . Il s’agissait peut-être d’un chambrage, certes, mais les nouvelles règles du jeu interdisent de masquer sa ... Lire la suite

  • Un Paraguay écœurant braque la Turquie
    Un Paraguay écœurant braque la Turquie
    information fournie par So Foot 20.06.2026 07:11 

    80 % de possession, une trentaine de tirs et une défaite : le football a montré aux Turcs qu'il savait être maudit, même la nuit. Le Paraguay s'impose de justesse (1-0) et élimine déjà la Turquie du Mondial. Turquie 0-1 Paraguay But : Galarza (2 e ) pour l’Albirroja ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank