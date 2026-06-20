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La raison du carton rouge de Miguel Almirón
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 07:23

La raison du carton rouge de Miguel Almirón

La raison du carton rouge de Miguel Almirón

Il faut savoir admirer Almirón. Ou pas. L’ailier paraguayen a été expulsé lors de Turquie-Paraguay pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire . Il s’agissait peut-être d’un chambrage, certes, mais les nouvelles règles du jeu interdisent de masquer sa bouche pendant un dialogue avec un adversaire.

Cette nouvelle règle est entrée en vigueur pour éviter de revivre l’affaire Prestiani, du nom du joueur argentin de Benfica qui a insulté le Madrilène Vinícius Júnior. Après un appel du joueur turc lui-même, c’est la VAR qui a appelé l’arbitre salvadorien du soir, Ivan Barton, pour lui rapporter les images. Après un rapide visionnage, il était clair qu’Almirón avait échangé des amabilités avec Müldür en se cachant la bouche. L’ancien joueur de Newcastle doit désormais purger une peine de suspension.…

UL pour SOFOOT.com

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