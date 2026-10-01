Un Palestinien tué par des colons israéliens en Cisjordanie, selon les autorités

Des colons israéliens ont ouvert le feu jeudi sur deux Palestiniens lors d'une attaque contre le village de Yasuf, en Cisjordanie occupée par Israël, tuant l'un d'eux et blessant l'autre, selon des responsables palestiniens.

Dans un contexte de recrudescence des violences, l'armée israélienne et des colons ont tué plus de 80 Palestiniens en Cisjordanie depuis le début de 2026, selon l'Onu.

Jeudi, des colons ont abattu Mashour Yassine, 51 ans, lors d'une attaque contre son domicile situé à la périphérie de Yasuf, a déclaré le président du conseil du village, Jumaa Abdel Fattah.

Les assaillants sont arrivés en provenance d'un avant-poste de colons construit près du village il y a environ deux mois, a-t-il précisé.

"Les colons attaquent continuellement le village depuis la création de cet avant-poste", a également déclaré Jumaa Abdel Fattah.

L'armée israélienne a indiqué qu'elle enquêtait sur cet incident.

Selon les organisations de défense des droits de l'homme, la présence croissante de colons aux abords des villages s'inscrit dans une campagne visant à s'emparer de terres et à grignoter le territoire sur lequel les Palestiniens ⁠entendent ​établir un État.

Israël s'est emparé en 1967 de la Cisjordanie, occupée depuis par l'armée de l'Etat hébreu. Les colons y sont encouragés par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a supervisé une expansion massive de leurs avant-postes.

L'Onu et la plupart des pays considèrent les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international régissant les occupations militaires. Israël conteste cette interprétation et affirme que le statut du territoire est sujet à différend.

(Reportage Ali Sawafta et Pesha Magid, rédigé par Pesha Magid, version française Benjamin Mallet)