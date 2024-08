Un nouveau vaccin ARN messager autorisé en Europe

Et de deux. Après les vaccins contre le Covid, l'Union européenne vient d'approuver un nouveau vaccin à base d'ARN messager (ARNm) contre un autre virus respiratoire : le virus respiratoire syncytial (VRS), principal responsable de la bronchiolite. C'est Moderna, un des laboratoires spécialistes de l'ARNm, qui l'a annoncé vendredi 23 août. Son vaccin est pour l'instant réservé aux personnes de plus de 60 ans, chez qui une infection au VRS peut causer des complications parfois mortelles, dans l'attente de données complémentaires concernant d'autres populations fragiles.

On ne change pas une méthode qui gagne. La technologie innovante de l'ARNm est définitivement sortie des laboratoires avec le déferlement du Covid sur le monde et a donné naissance à des vaccins très efficaces qui ont changé le visage de la pandémie. Le nouveau vaccin de Moderna – lui-même développeur du second vaccin ARNm contre le Sars-Cov-2 –, baptisé mRESVIA, repose exactement sur le même principe.

Pour rappel, dans notre corps, l'ADN est le détenteur de l'information génétique et des « plans de construction » de tout notre organisme. Ultraprécieux, il reste protégé dans le noyau de la cellule. C'est par l'intermédiaire de sa transcription en ARN messager, lui-même traduit ensuite en protéines, qu'il passe ses directives à la cellule. Et c'est