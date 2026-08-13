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Un nouveau terrain de jeu pour Johan Micoud
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 17:20
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Un nouveau terrain de jeu pour Johan Micoud

Un nouveau terrain de jeu pour Johan Micoud

Le monde du commentaire français continue son mercato. Comme Clément Grenier, Johan Micoud va s’engager avec Ligue 1+ pour la saison 2026-2027 .

D’après L’Équipe , Micoud sera aux commentaires de deux rencontres par journée : celles programmées à 17h15 le samedi et le dimanche. Micoud s’était déjà essayé à l’exercice en 2021, travaillant à cette époque là pour le compte de Prime Video. Son départ de L’Équipe du Soir, où il était un chroniqueur phare, avait déjà été ébruité.…

ABS pour SOFOOT.com

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