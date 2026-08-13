Un nouveau terrain de jeu pour Johan Micoud

Le monde du commentaire français continue son mercato. Comme Clément Grenier, Johan Micoud va s’engager avec Ligue 1+ pour la saison 2026-2027 .

D’après L’Équipe , Micoud sera aux commentaires de deux rencontres par journée : celles programmées à 17h15 le samedi et le dimanche. Micoud s’était déjà essayé à l’exercice en 2021, travaillant à cette époque là pour le compte de Prime Video. Son départ de L’Équipe du Soir, où il était un chroniqueur phare, avait déjà été ébruité.…

ABS pour SOFOOT.com