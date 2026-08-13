Un club allemand veut bannir les influenceurs de son stade

Pas d’IShowSpeed à Dresde. Le club allemand a acté l’interdiction de la création de contenus par des influenceurs dans son stade. Pratique de plus en plus courante dans les enceintes de foot, le travail d’influenceur ne pourra donc pas être mené dans le stade Rudolf-Harbig .

Dans son communiqué, le Dynamo déplore principalement que « les créateurs concernés en bénéficient avant tout, tandis que [leur] association en ressort les mains vides » et affirme que « le tournage des scènes de match et des visites de stades dans le but d’exploitation commerciale n’est pas autorisé ». …

ABS pour SOFOOT.com