Un nouveau séisme aux Philippines fait au moins 3 morts

Photo remise par un établissement scolaire de Davao de Oro sur l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, où les élèves se sont rassemblés dehors après un puissant séisme le 10 octobre 2025 ( Golden Cornucopia - Davao de Oro State College / Handout )

Un nouveau puissant séisme aux Philippines a fait au moins trois morts vendredi, selon les autorités, frappant le sud avec une magnitude de 7,4, onze jours après un tremblement de terre qui avait fait 74 morts dans le centre de ce pays d'Asie du Sud-Est.

La secousse s'est produite à une vingtaine de kilomètres au large de Manay sur la grande île de Mindanao (sud) à 09H43 locales (01H43 GMT), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

A Mati, une personne a été tuée par l'effondrement d'un mur, selon la police et un homme est également décédé d'une crise cardiaque, a indiqué à l'AFP le bureau de gestion des catastrophes de la ville.

Une autre personne a été tuée dans la ville de Davao, à plus de 100 kilomètres à l'ouest de l'épicentre, a indiqué un communiqué de la municipalité sans plus de détails.

Photo remise par un établissement scolaire de Davao de Oro sur l'île philippine de Mindanao après un séisme le 10 octobre 2025 ( Golden Cornucopia - Davao de Oro State College / Handout )

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie avait prévenu qu'un "tsunami destructeur" était attendu "avec des vagues d'une hauteur susceptible de mettre des vies en danger" sur la côte est de l'archipel.

Une alerte ensuite levée par le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) pour les Philippines, les Palaos et l'Indonésie.

Les habitants des côtes concernées étaient fortement incités à évacuer par précaution.

Les cours en classe ont été suspendus "jusqu'à nouvel ordre" par le gouvernement de la province de Davao oriental qui a aussi indiqué sur Facebook qu'il renvoyait chez eux les employés publics non essentiels.

La province où se trouve Manay s'attend à des dégâts, a précisé à l'AFP Diana Lacorda, une policière.

"Nos gobelets sur la table bougeaient et tombaient," a-t-elle rapporté, ajoutant que les lignes électriques et de communication avaient été coupées. Dès lors, les autorités sont incapables d'évaluer les éventuels dégâts dans certaines zones.

-"Moment le plus long de ma vie"-

Christine Sierte, une enseignante à Compostela près de Manay, a déclaré à l'AFP qu'elle était en pleine réunion lorsque les secousses violentes ont commencé.

"C'était très lent au début, puis ça s'est intensifié (...) C'était le moment le plus long de ma vie. Nous n'avons pas pu sortir immédiatement du bâtiment car les secousses étaient trop fortes", a-t-elle expliqué.

"Les plafonds de certains bureaux sont tombés, mais heureusement personne n'a été blessé", a-t-elle ajouté. Certains des quelque 1.000 élèves de l'école "ont fait des attaques de panique et des difficultés à respirer".

Kath Cortez, une journaliste basée à Davao, à une centaine de kilomètres de Manay, a remarqué des fissures sur les murs de sa maison.

"J'ai été surprise par l'intensité. Je venais de me réveiller et j'étais sur le point de prendre une douche," a-t-elle rapporté à l'AFP, ajoutant que des membres de sa famille ont couru dehors.

Ce séisme survient 11 jours après un puissant tremblement de terre qui a fait 74 morts et environ 72.000 sinistrés sur l'île philippine centrale de Cebu.