information fournie par So Foot • 23/12/2024 à 16:48

Un nouveau record pour Salah

L’Angleterre a un nouveau roi.

Ce dimanche, Liverpool s’est très largement imposé sur la pelouse de Tottenham sur le score de six buts à trois. Au vu de sa forme géniale depuis le début de la saison, Mohamed Salah a forcément participé au carnage offensif. Avec ses deux buts et ses deux passes décisives, l’attaquant égyptien devient le premier joueur de l’histoire de la Premier League à signer avant Noël un « double double » , c’est-à-dire à comptabiliser au moins 10 buts et 10 passes décisives.…

BGC pour SOFOOT.com