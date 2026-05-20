Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA
Le changement, c’est maintenant. L’UEFA a officialisé ce mercredi une grosse refonte de la Ligue des nations, qui changera de visage dès 2028 . Exit les quatre divisions actuelles et les classiques groupes de quatre avec des matchs aller-retour : place à trois ligues de 18 équipes, chacune répartie en trois groupes de six .
Le format évolue aussi : chaque sélection disputera six matchs dans une phase de « mini-championnat ». Au programme, quatre adversaires affrontés sur un match sec et un cinquième en aller-retour. Pour le reste, l’UEFA ne touche pas à sa recette : quarts de finale aller-retour, Final Four et barrages de promotion-relégation resteront bien au programme.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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