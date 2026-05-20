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Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 20:28

Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA

Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA

Le changement, c’est maintenant. L’UEFA a officialisé ce mercredi une grosse refonte de la Ligue des nations, qui changera de visage dès 2028 . Exit les quatre divisions actuelles et les classiques groupes de quatre avec des matchs aller-retour : place à trois ligues de 18 équipes, chacune répartie en trois groupes de six .

Le format évolue aussi : chaque sélection disputera six matchs dans une phase de « mini-championnat ». Au programme, quatre adversaires affrontés sur un match sec et un cinquième en aller-retour. Pour le reste, l’UEFA ne touche pas à sa recette : quarts de finale aller-retour, Final Four et barrages de promotion-relégation resteront bien au programme.…

FL pour SOFOOT.com

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