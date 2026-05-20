 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gros coup dur pour Nice avant les barrages face à Saint-Étienne
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 20:43

Gros coup dur pour Nice avant les barrages face à Saint-Étienne

Gros coup dur pour Nice avant les barrages face à Saint-Étienne

Un match couperet qui sonnera bien creux. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé des sanctions contre l’OGC Nice avant les barrages pour le maintien en Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne . Dimanche dernier, après le match nul face à Metz qui a scellé le sort des Aiglons, des supporters niçois avaient envahi la pelouse de l’Allianz Riviera, jeté des objets pyrotechniques et commis des dégradations.

En guise de sanction, la LFP a sanctionné Nice de deux matchs à huis clos total à l’Allianz Riviera, dont un match avec sursis . Le match retour des barrages, qui se disputera à Nice le vendredi 29 mai, se jouera donc à huis clos. Le match aller, lui, se disputera à Saint-Étienne le mardi 26 mai.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank