Un nouveau diffuseur pour les Bleuets
Ah parce qu’ils étaient diffusés ?
Mauvaise blague à part (la réponse était évidemment oui, sur La Chaîne L’Equipe) , la Fédération française de football a annoncé ce dimanche soir qu’à compter du lundi 13 octobre, les matchs des Bleuets seront diffusés par le créateur de contenu Zack Nani « en direct et en exclusivité […] sur ses chaînes Youtube et Twitch. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
