Rafael Nadal candidat à la présidence du Real Madrid ? La légende du tennis répond

Rafael Nadal candidat à la présidence du Real Madrid ? La légende du tennis répond

Et Florentino Pérez passait la main à… Rafael Nadal ? Cette rumeur complètement folle enflamme la presse espagnole depuis que tonton Pérez a annoncé convoquer de nouvelles élections au Real Madrid. Supporter revendiqué des Merengue et socio du club depuis 2011, Rafael Nadal entretient une relation étroite avec l’homme d’affaires Enrique Riquelme, patron du groupe énergétique Cox et régulièrement présenté comme un possible opposant à Florentino Pérez, ce qui a contribué à entretenir les bruits de couloir.

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas.…

FL pour SOFOOT.com