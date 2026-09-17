Un mort lors de l'interception d'un drone en Arabie saoudite, selon Ryad

Un ressortissant yéménite résidant en Arabie saoudite a été tué jeudi à la suite de l'interception d'un drone qui, selon la défense civile du royaume, aurait été lancé par les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran.

Ce décès, survenu dans le gouvernorat de Taïf, dans le sud-ouest du pays, est le premier annoncé par l'Arabie saoudite ce mois-ci depuis que les Houthis ont intensifié leurs attaques.

Une Saoudienne et un ressortissant pakistanais ont été blessés lors de cette interception. Ryad avait précédemment annoncé que 86 personnes avaient été blessées ce mois-ci lors d'attaques menées par les Houthis.

Les Houthis n'ont revendiqué aucune attaque jeudi, mais avaient précédemment annoncé des opérations militaires dans le sud de l'Arabie saoudite.

Le groupe a déclaré mercredi que 40 frappes aériennes saoudiennes avaient visé les provinces yéménites de Taïz, Marib et Hajjah au cours des dernières 24 heures.

L'escalade du conflit entre l'Arabie saoudite et le Yémen constitue un nouveau théâtre de la guerre contre l'Iran et pourrait menacer la navigation en mer Rouge après que les Houthis se sont emparés de la côte ouest du Yémen et des îles situées dans le détroit de Bab el-Mandeb.

(Nayera Abdallah, Version française Benoit Van Overstraeten)