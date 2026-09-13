Un mort dans le naufrage d'un ferry en Indonésie, 140 personnes encore recherchées

Des proches de personnes disparues regardent une employée de l'agence de recherche et de secours indonésienne écrire des informations sur les opérations en cours après le naufrage d'un ferry, le 13 septembre 2026 à Banjarmasin en Indonésie ( AFP / INFUZ )

Les secours indonésiens sont à la recherche dimanche de 140 personnes, disparues dans le naufrage d'un ferry en mer de Java qui a causé la mort d'au moins une personne.

Le navire, Virgo Transport 8, transportait 243 personnes en pleines intempéries. Cent deux individus ont pu être secourus, ont annoncé les autorités, sans préciser ce qu'il était advenu du ferry.

Celui-ci avait appareillé samedi de Surabaya, dans l'est de l'île de Java, pour rejoindre Banjarmasin, sur l'île de Bornéo, d'après un signalement aux secours des propriétaires du ferry.

Le contact a été perdu tôt dimanche matin, de même source.

Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel de plus de 17.000 îles particulièrement dépendant des liaisons maritimes, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

"Nous avons reçu le signalement d'une perte de contact avec le navire Virgo Transport 8 et avons immédiatement déployé des agents (...) vers la dernière position connue estimée" du ferry en mer de Java, à environ 150 kilomètres de Banjarmasin, a fait savoir I Putu Sudayana, à la tête de l'agence locale de recherche et de secours.

"Nous pouvons vous annoncer que le nombre total de passagers évacués est de 103 personnes", a plus tard indiqué le responsable à la presse, précisant que l'un d'entre eux était mort.

Contact perdu dans la nuit

Les opérations de sauvetage sont ralenties par des vagues atteignant pour certaines 2,5 mètres de hauteur, de même source.

"C'est extrêmement risqué pour les bateaux. Même notre navire du Basarnas, long de 40 mètres, est en grand danger", a-t-il déclaré, faisant référence à l'agence indonésienne de recherche et de secours. Un hélicoptère participe aux opérations, a décrit I Putu Sudayana.

D'après le responsable, le capitaine du ferry avait signalé à sa compagnie que le navire "s'inclinait".

Le contact a été perdu dimanche vers 02H00 locales (18H00 GMT samedi) avec le navire, chargé de personnes et de véhicules, a relaté Heri Purwanto, à la tête de l'autorité portuaire de Banjarmasin.

Une femme apprend qu'un proche a survécu au naufrage d'un ferry en mer de Java, le 13 septembre 2026 à Banjarmasin en Indonésie ( AFP / INFUZ )

Les secours ont établi là leur centre opérationnel, a constaté l'AFP. Des dizaines de proches de passagers scrutent un tableau sur lequel sont inscrits les noms des rescapés.

Jenah, 26 ans, dit à l'AFP être venue là en quête de renseignements sur son frère.

"Je suis attristée et très choquée. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu plus d'informations", explique cette Indonésienne, qui comme beaucoup ne porte qu'un seul nom.

"Il voyageait seul. J'espère qu'il a survécu. Je n'ai pas pu le joindre depuis la nuit dernière."

Lundi, le contact a été perdu avec une vedette rapide qui transportait huit personnes à proximité du volcan Anak Krakatau, à l'ouest de l'île de Java. Cinq journalistes à bord couvraient son éruption.

Le mois dernier, un incendie à bord d'un ferry a causé la mort d'une personne, tandis que cinq personnes ont été portées disparues, alors que le navire reliait les îles touristiques de Bali et Lombok.