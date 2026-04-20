Un million de départs à la retraite d'ici 2030 : face au besoin de main-d'oeuvre dans l'industrie, le gouvernement annonce un plan pour faciliter les recrutements

L'objectif affiché est d'atteindre les 600.000 recrutements durables (en CDI ou en CDD de six mois et plus), dès 2026.

(illustration) ( AFP / BORIS HORVAT )

Le gouvernement a annoncé lundi 20 avril une feuille de route pour faciliter les recrutements dans l'industrie, qui restent difficiles, à l'occasion d'un déplacement des ministres du Travail et de l'Industrie chez Airbus Atlantic à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). L'objectif de cette feuille de route triennale est de parvenir à 600.000 recrutements durables, en CDI ou en CDD de six mois et plus, dès 2026, contre 580.000 en 2025 et de 125.000 sur les trois premiers mois de 2026, a-t-on indiqué au ministère de l'Industrie.

"On anticipe un million de départs à la retraite d'ici 2030, 60.000 emplois par an sont non fournis, des secteurs industriels rencontrent de forts besoins en main-d'œuvre avec des difficultés parfois de trouver la main d'œuvre formée et partante pour répondre à leurs besoins", selon la même source.

Le premier axe de la feuille de route est "d'attirer et orienter les talents vers l'industrie", en renforçant son attractivité pour les jeunes, ce qui passe notamment par le doublement des stages "1élève1stage", destinés aux élèves de la 4e à la seconde ou des "jobs datings" à l'intention des lycéens. Le deuxième est "de permettre une montée en puissance de la formation initiale et continue" avec une "plus grande anticipation des besoins des industriels". Enfin, le troisième axe consiste à "fidéliser et recruter". France Travail a indiqué que son objectif était de "capter 50% en plus d'offres" d'emplois des entreprises industrielles.

Priorité défense?

France Travail veut aussi doubler à 35.000 "le nombre d'immersions réalisées par des candidats dans des entreprises industrielles pour pouvoir découvrir le secteur, découvrir des métiers", selon l'opérateur qui souhaite cibler particulièrement "les jeunes, les femmes, les seniors", qui sont des publics plus éloignés des métiers industriels. "Les demandeurs d'emploi de longue durée ou les personnes en situation de handicap sont aussi des publics prioritaires comme les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville", ajoute France Travail.

Le 2 avril, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou avait lancé un appel aux jeunes pour venir travailler dans l'industrie de défense, lors d'une visite dans une usine flambant neuve de Dassault Aviation à Cergy, en région parisienne. Fin janvier, il avait annoncé la mise en place à France Travail d'un pôle de recrutement pour l'industrie de défense, comme il en existait déjà pour le nucléaire.