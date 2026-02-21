Un millier de manifestants à Paris pour soutenir l'Ukraine après quatre ans de guerre

Des manifestants participent à une marche pour l'Ukraine à Paris, le 21 février 2026, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion russe. ( AFP / Bertrand GUAY )

Un millier de personnes ont défilé samedi à Paris pour marquer un "soutien massif" intact à l'Ukraine, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion russe, a constaté l'AFP sur place.

"L'Ukraine on la soutient contre Poutine qui l'assassine", "Avoirs russes gelés, il faut les confisquer, c'est à l'Ukraine qu'ils reviennent", ont scandé les manifestants.

Des manifestants brandissent un drapeau ukrainien géant lors d'une marche pour l'Ukraine à Paris, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion russe, le 21 février 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Dans l'opinion publique, il y a un soutien massif à l'Ukraine qui ne s'est pas démenti depuis le premier jour de l'invasion totale de l'Ukraine" par l'armée russe le 24 février 2022, a estimé à l'AFP l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, dirigeant du mouvement Place Publique.

"Par contre dans la classe politique française, il y a une musique de renoncement qui se fait jour. Tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, il y a des voix de la capitulation qui parlent de plus en plus fort", a poursuivi le dirigeant du mouvement Place Publique.

Dans la foule, Irina Kryvosheia, une Ukrainienne arrivée en France depuis plusieurs années, a "remercié de tout son coeur les gens présents" pour "rappeler que ce qui se passe depuis quatre ans ce n'est pas une normalité, ce n'est pas juste".

Une femme est assise derrière une pancarte où l'on peut lire « 4 ans de crimes contre l'humanité, des milliers d'enfants déportés » lors d'une marche pour l'Ukraine à Paris, à l'approche du quatrième anniversaire de l'invasion russe, le 21 février 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Mme Kryvosheia a expliqué rester en contact quotidien avec ses parents à Kiev, qui lui ont raconté comment ils ont été privés "pendant plusieurs jours" de chauffage, d'électricité, d'eau chaude et froide suite aux bombardements intenses de l'armée russe.

Président de l'ONG "Aide médicale Ukraine", François Grunewald revient pour sa part d'un mois de mission en Ukraine, où son organisation a livré une quarantaine de générateurs depuis le début de l'année.

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, créant un choc dans le monde entier et déclenchant le conflit le plus sanglant et destructeur en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Depuis, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont été tuées des deux côtés et des millions de réfugiés ont fui l'Ukraine, où de vastes territoires ont été ravagés par des combats.

La Russie occupe près de 20% du territoire ukrainien, bombarde quotidiennement des zones civiles et infrastructures, entraînant récemment la pire crise énergétique dans le pays depuis le début de l'invasion de 2022.