Un milliard et demi d'euros pour l'Ukraine : la Suède annonce son plus important programme d'aide militaire depuis l'invasion russe

L'essentiel de cette enveloppe servira à l'acquisition de nouveaux matériels, "provenant principalement de la base industrielle de défense suédoise mais aussi européenne".

Le ministère suédois de la Défense, Pal Jonson, à Riga (Lettonie), le 7 février 2025 ( AFP / GINTS IVUSKANS )

La Suède va fournir une aide militaire de 16 milliards de couronnes, soit un milliard et demi d'euros, à l'Ukraine, a annoncé lundi 31 mars le gouvernement. "Nous voulons faire passer le message selon lequel nous intensifions notre soutien et que nous en augmentons la force et la portée. Il y a de bonnes raisons de le faire au regard de la très grave situation en Ukraine", a dit le ministre de la Défense Pål Jonson au cours d'une conférence de presse.

L'aide militaire octroyée par la Suède en 2025 atteint 29 milliards de couronnes (2,7 milliards d'euros), selon le ministre. "Aujourd'hui, nous nous attachons à soutenir l'Ukraine autant que possible afin qu'elle puisse être en position de force" au cours des négociations en vue d'une cessation des combats, a ajouté le ministre.

La majeure partie de ce programme d'aide, soit neuf milliards de couronnes, servira à l'acquisition de nouveaux matériels, "provenant principalement de la base industrielle de défense suédoise mais aussi européenne". Les matériaux seront sélectionnés en fonction des "besoins de l'Ukraine", a précisé le gouvernement.

Livraisons multiples

Environ cinq milliards de couronnes iront à l'industrie de la défense ukrainienne et à différents fonds. Enfin, un demi-milliard correspondront à des dons provenant des stocks existants des forces armées suédoises.

La Suède a accordé environ 80 milliards de couronnes à l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022. Fin janvier, en dévoilant son 18e programme d'aide, le gouvernement avait expliqué qu'il passait du don d'armes provenant de stocks à l'achat d'armes neuves. Au début du mois de mars, la Suède a déclaré qu'elle ferait don à l'Ukraine de 18 de ses systèmes d'artillerie mobiles Archer, qu'elle a elle-même mis au point, et qu'elle avait déjà fait don de huit de ces systèmes à l'Ukraine. Elle a déjà envoyé 50 de ses véhicules blindés de combat CV90 et "une dizaine" de chars Leopard 2, ainsi que des systèmes de missiles antiaériens.