Un match amateur argentin disputé sur un terrain de water-polo

C’est donc pour ça que la FIFA voulait créer une société commerciale ? Scène surréaliste dans un match du groupe A de Primera C, la quatrième division argentine, ce vendredi soir. Face à Estrella Del Sur, le Club Mercedes, fondé en 1875 et à ce titre doyen du football argentin, a livré une partie dans des conditions cataclysmiques.

A la suite d’une tempête qui a frappé la métropole de Buenos Aires, la pelouse de l’Estadio Liga Mercedina était complètement détrempée, rendant le jeu comparable à un match de water-polo. En y ajoutant un éclairage loin d’être aux normes, la deuxième mi-temps de la rencontre avait presque des allures de film d’horreur. …

JD pour SOFOOT.com