Un légende du Real avoue n’avoir jamais compris comment fonctionnait un 4-3-3
Pas la mentalité argentine.
Marcelo ne reviendra pas au Brésil pour diriger Fluminense. Si Filipe Luís, son ancien rival et alter ego du couloir gauche en Seleção , a fait son retour au pays pour soulever la Copa Libertadores, la carrière d’entraîneur ne tente absolument pas l’ex-Madrilène . « Non, non… J’ai déjà bien assez avec mes enfants. Rien que de les regarder, je deviens nerveux » , a confié confié le quintuple champion d’Europe dans une interview accordée à AS.…
SF pour SOFOOT.com
