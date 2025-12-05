 Aller au contenu principal
Scandale de paris en Turquie : 29 footballeurs ont été arrêtés par la justice
05/12/2025 à 12:38

Le grand nettoyage commence.

Empêtrée dans une gigantesque affaire de paris illégaux, la justice turque a ordonné ce vendredi l’arrestation de 46 personnes, dont 29 joueurs. La plupart d’entre sont soupçonnés de paris frauduleux sur les matchs de leur propre équipe , de leur fait ou via une tierce personne.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
