Scandale de paris en Turquie : 29 footballeurs ont été arrêtés par la justice
Le grand nettoyage commence.
Empêtrée dans une gigantesque affaire de paris illégaux, la justice turque a ordonné ce vendredi l’arrestation de 46 personnes, dont 29 joueurs. La plupart d’entre sont soupçonnés de paris frauduleux sur les matchs de leur propre équipe , de leur fait ou via une tierce personne.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
