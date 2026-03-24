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Un juge va enquêter sur l'eurodéputé RN Fabrice Leggeri pour complicité de crimes contre l'humanité
information fournie par AFP 24/03/2026 à 09:09

L'eurodéputé RN Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, à Paris le 14 septembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'eurodéputé RN Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, à Paris le 14 septembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Ligue des droits de l'homme (LDH) a obtenu qu'un juge d'instruction soit bientôt saisi pour enquêter sur l'eurodéputé RN Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, soupçonné de complicité de crimes contre l'humanité et de torture, a indiqué mardi à l'AFP une source judiciaire.

Frontex, agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, était dirigée par Fabrice Leggeri entre janvier 2015 et avril 2022. En 2024, il a été l'une des prises du Rassemblement national, en rejoignant le parti d'extrême droite comme numéro 3 de sa liste pour les élections européennes.

A la tête de Frontex, il a régulièrement été accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants, s'imposant comme un défenseur de l'imperméabilité des frontières européennes.

La LDH l'accuse notamment d'avoir "encouragé" ses agents à faciliter les interceptions d'embarcations de migrants par les autorités libyennes et grecques, d'après sa plainte déposée en 2024 dont l'AFP avait eu connaissance.

Elle lui reproche d'avoir "fait le choix d'une politique visant à faire obstacle, quel qu'en soit le prix – en vies humaines notamment – à l'entrée des personnes migrantes au sein de l'UE".

Après un parcours procédural de deux ans, sa plainte a abouti à l'ouverture d'investigations sur décision le 18 mars de la cour d'appel de Paris, selon la source judiciaire.

La chambre de l'instruction a dit "y avoir lieu à informer sur les faits tels qu'ils résultent de la plainte avec constitution de partie civile de la LDH", a poursuivi cette source.

"M. Leggeri n'était pas informé de ces développements et n'a donc pas de commentaire à faire à ce stade", a réagi auprès de l'AFP son entourage.

"Pour la première fois, un ou des juges d'instruction français vont examiner les conditions de la responsabilité pénale éventuelle de Fabrice Leggeri dans l'hécatombe qui a abouti à des milliers de morts en Méditerranée, enfants et femmes notamment", s'est de son côté félicité mardi l'avocat de la LDH, Emmanuel Daoud.

Quelque 82.000 migrants sont morts ou portés disparus depuis 2014, principalement en Méditerranée (34.000), route migratoire la plus meurtrière au monde, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).

Un nombre sous-estimé, d'après la Mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul) et du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH), qui dans un récent rapport a pointé du doigt les "violations graves" subies par les personnes migrantes "détenues arbitrairement dans des centres de détention officiels et non officiels" en Libye.

Les moyens maritimes de surveillance de Frontex ont progressivement été remplacés par des moyens aériens, pour détecter plus tôt les embarcations et faire intervenir les garde-côtes libyens plutôt que les garde-côtes italiens ou maltais, dénoncent les ONG.

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