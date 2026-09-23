Un juge estime que l'interdiction imposée par Trump aux médias à la Maison Blanche pourrait ne pas être conforme à la jurisprudence

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* Trump a interdit l'accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico

* Ces médias souhaitent que l'interdiction soit levée pendant que la procédure judiciaire suit son cours

* Ces médias affirment que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et au droit à une procédure régulière

(Le communiqué apporte des précisions sur l’audience, mais aucune décision n’a été rendue dans l’immédiat)

par Jan Wolfe et Jack Queen

Un juge américain a déclaré mercredi lors d’une audience que la décision du président Donald Trump d’interdire l’accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico ne semblait pas conforme aux décisions antérieures d’une cour d’appel fédérale, alors qu’il examine si ces médias devraient voir leur accès rétabli.

Ces médias ont fait valoir que cette interdiction violait les garanties du premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi que leur droit à une procédure régulière.

Le juge fédéral de district Timothy Kelly, nommé par Trump, a tenu l'audience à Washington afin d'examiner une demande de CNN, MS NOW et Politico visant à obtenir une ordonnance de référé qui leur permettrait de retrouver immédiatement leur accès à la Maison Blanche pendant que se déroule la procédure judiciaire qu'ils ont engagée lundi. Le juge n'a pas rendu de décision immédiate.

Kelly a déclaré que deux arrêts de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia indiquaient clairement que les journalistes avaient droit à une procédure régulière avant que leurs accréditations de presse à la Maison Blanche ne puissent être révoquées. Le juge a ajouté qu’il ne semblait pas que la Maison Blanche ait donné aux trois médias une réelle possibilité de contester la révocation de leur accès.

« Le gouvernement a affirmé que ces affaires … avaient fait l’objet de décisions erronées », a déclaré Kelly. « Peut-être ces décisions étaient-elles erronées, peut-être pas. Mais en tant que juge de première instance, je dois les appliquer. Je pense qu’il est juste de dire que la procédure définie par la cour d’appel dans ces deux affaires n’a pas été respectée ici. »

Un avocat des médias a fait valoir auprès de Kelly qu’ils avaient été bannis sans préavis ni possibilité de contester ces décisions, comme l’exige la loi.

« En expulsant et en interdisant l’accès à la Maison Blanche aux plaignants sans le moindre semblant de procédure régulière, les défendeurs ont imposé ce qui équivaut en réalité à une sanction sans précédent, déraisonnable et sévère », a déclaré l’avocat Theodore Boutrous.

Michael Velchik, avocat du ministère de la Justice, a déclaré au juge que l’administration Trump avait fourni une explication suffisante concernant la révocation des accréditations de presse dans des courriers envoyés mardi aux organes de presse. Mais le juge s’est montré sceptique face à cet argument, soulignant que ces courriers avaient été envoyés après la révocation et le dépôt de la plainte.

“Je ne vois pas comment une lettre qu’ils ont reçue après la révocation de l’accréditation aurait pu les informer des normes auxquelles ils devaient se conformer, puisqu’il s’agit d’un document leur indiquant: “Vous avez déjà enfreint cette règle.””

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Dans un mémoire déposé à la veille de l’audience, le ministère de la Justice a fait valoir que l’accès à la Maison Blanche est un privilège, et non un droit, et que le président avait le pouvoir de suspendre l’accès des organes de presse. Le ministère a également repris l’argument de Trump selon lequel ces interdictions sont justifiées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la couverture médiatique assurée par ces organes de presse.

Les médias ont accusé Trump de discrimination illégale à leur encontre en raison de leurs points de vue.

“Cette discrimination fondée sur les opinions est probablement le cas le plus flagrant de l’histoire. Je veux dire, le président a déclaré: “Je n’aime pas ce que vous publiez. Je vous retire votre accréditation de presse pour cette raison”,” a déclaré Boutrous lors de l’audience.

“Ils utilisent la sécurité nationale comme un talisman — ces mots magiques,” a ajouté Boutrous. “Ce n’est qu’un effort a posteriori et fallacieux visant à justifier une violation flagrante des garanties procédurales.”

Trump a annoncé cette interdiction vendredi sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse “ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis”.

Mardi, le gouvernement a indiqué avoir adressé des courriers à ces médias après l’interdiction, les accusant de mettre en danger la sécurité nationale par leurs reportages, en citant notamment des articles sur les stocks de missiles américains, la construction de la salle de bal de la Maison Blanche sous Trump et la fréquentation de la récente convention de mi-mandat du Parti républicain.

“Le président a fait part de sa décision, prise à titre personnel, d’identifier cette liste non exhaustive d’incidents liés à la couverture médiatique. Il a mis en place une procédure permettant aux plaignants de contester ces incidents particuliers,” a déclaré Velchik au juge.

Mais Boutrous a rétorqué: “Il ne s’agit pas d’une procédure régulière lorsqu’il y a un préjugé sur le fond.”

Dans une affaire de 2018 soulevant des questions juridiques similaires, Kelly avait ordonné à la Maison Blanche de restituer l’accréditation de presse du correspondant de CNN Jim Acosta, qui avait été révoquée à la suite d’une conférence de presse houleuse avec Trump. Kelly avait alors estimé que la Maison Blanche n’avait pas suivi de procédures équitables et claires pour révoquer l’accréditation d’Acosta, qualifiant la procédure de “entourée de mystère”.

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, Trump a fait part de ses regrets d’avoir nommé Kelly à la magistrature en 2017, au cours de son premier mandat présidentiel, et a déclaré qu’il se préparait à essuyer un revers.

Trump a accusé les médias de tenter de nuire à ses collègues républicains à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles le parti se bat pour conserver le contrôle du Congrès, alors que les sondages d’opinion montrent que la cote de popularité de Trump est en baisse .

COUVERTURE PAR POOL

En signe de solidarité, les principales chaînes de télévision américaines ont suspendu lundi leur couverture conjointe des déplacements de Trump. Cette décision a bouleversé un système en place depuis des décennies qui permet aux Américains de suivre à la télévision les déplacements publics de leur président.

En l’absence du pool de journalistes, les propos tenus lundi par Trump étaient inaudibles lors de la diffusion en direct par la Maison Blanche d’une cérémonie d’inauguration de son nouvel héliport.

L'interdiction de Trump repose sur des bases juridiques fragiles, selon des experts en liberté d'expression, qui ont déclaré que les tribunaux américains ont depuis longtemps établi que le gouvernement ne peut subordonner l'accès de la presse à une couverture favorable une fois qu'il a ouvert un espace aux médias.

Bien que les présidents précédents se soient heurtés à la presse, la campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Il a bouleversé des décennies de tradition en refusant l’accès élémentaire à de nombreux grands organes de presse, en lançant des attaques personnelles contre des journalistes pour leurs reportages et en favorisant les médias considérés comme plus favorables à l’administration. Il a également intenté des poursuites judiciaires contre plusieurs organes de presse.

Une coalition d'organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines d'organes de presse a déposé mercredi un mémoire en soutien aux trois organes de presse visés par Trump. Elle a affirmé que “priver des journalistes et des organes de presse de leurs droits en raison d'un point de vue éditorial supposé viole des décennies de jurisprudence de la Cour suprême et est inadmissible dans tout type d'instance, y compris à la Maison Blanche”.

Ce mémoire a été signé notamment par le Reporters Committee for Freedom of the Press, Reuters, le Washington Post et Fox News, entre autres.