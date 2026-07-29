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Un ancien joueur de Bordeaux aide les pompiers en Gironde
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 21:18
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Un ancien joueur de Bordeaux aide les pompiers en Gironde

Un ancien joueur de Bordeaux aide les pompiers en Gironde

Chapeau bas ! Ancien joueur de Bordeaux, Lorient et Lens, Pierre Ducasse est touché de plein fouet par les incendies qui sévissent en Gironde. Évacué de son domicile avec sa femme, celui qui est aujourd’hui âgé de 39 ans – issu de la génération 87 et vainqueur de l’Euro U17 2004 avec les Bleuets – est venu en aide aux pompiers.

Un soutien vital

« Des amis pompiers nous ont dit qu’ils avaient besoin d’aide, qu’ils n’avaient jamais assez d’eau. Comme nous, des centaines et centaines de civils sont venus avec une ou deux cuves sur l’arrière de leur pick-up ou camion pour les ravitailler et leur faire gagner du temps , car ça permet de les laisser plus proches du feu » , a-t-il expliqué à L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com

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