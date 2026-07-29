Après Zidane, l'équipe de France continue sa révolution

La FFF fait table rase du passé. Mercredi, au lendemain de l’intronisation de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, la Fédé a annoncé que les Bleus changeaient de logo . Ça ne concerne pas que la bande à Kylian Mbappé, puisque cette nouvelle identité graphique va s’appliquer à toutes les sélections.

Une nouvelle ère

Exit le blason hexagonal bleu , place à un coq un peu plus plumé et, surtout, doré. Les deux étoiles restent bien là, évidemment, tandis que le mot « France » apparaît sous l’acronyme FFF.…

EL pour SOFOOT.com