 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un joueur de Ligue 1 pose sa candidature pour la sélection algérienne
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 16:14

Un joueur de Ligue 1 pose sa candidature pour la sélection algérienne

Un joueur de Ligue 1 pose sa candidature pour la sélection algérienne

Il n’y a pas que Marseille ou Paris dans la vie.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le minot du Paris FC Maxime Lopez pourrait également représenter l’Algérie. Et quand le sujet de la sélection est abordé dans le nouveau numéro de So Foot , le milieu ne se planque pas : « Si l’Algérie m’appelle, j’irai. Si l’équipe de France m’appelle, j’irai. »

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Emegha répond à la sanction de Strasbourg
    Emmanuel Emegha répond à la sanction de Strasbourg
    information fournie par So Foot 03.12.2025 17:22 

    « J’accepte et mon cœur reste ouvert. » Après avoir été mis de côté par Strasbourg pour le prochain match contre Toulouse, Emmanuel Emegha a publié un long message sur les réseaux sociaux. L’attaquant néerlandais fait sa voir qu’il comprend « la décision du club ... Lire la suite

  • Le parquet de Nice ouvre une enquête suite aux incidents
    Le parquet de Nice ouvre une enquête suite aux incidents
    information fournie par So Foot 03.12.2025 17:20 

    Le dossier passe à la vitesse supérieure. Pris pour cibles par des ultras dimanche soir après la défaite à Lorient, Terem Moffi et Jérémie Boga ont porté plainte pour violences et ont obtenu une ITT de plusieurs jours. … CM pour SOFOOT.com

  • Franck Haise explique son choix de rester et confirme les violences
    Franck Haise explique son choix de rester et confirme les violences
    information fournie par So Foot 03.12.2025 15:40 

    Énième épisode dans la saga niçoise. Après avoir annoncé à la surprise générale qu’il resterait bien à Nice, Franck Haise est revenu sur la crise dans laquelle s’embourbent les Aiglons dans un entretien à L’Équipe. … CMF pour SOFOOT.com

  • Un club brésilien fête ses 100 ans de la meilleure des manières
    Un club brésilien fête ses 100 ans de la meilleure des manières
    information fournie par So Foot 03.12.2025 15:21 

    DoRé Mirassol. Vainqueur sur la pelouse de Vasco de Gama (2-0) ce mardi soir, le petit club brésilien de Mirassol a assuré sa quatrième place en Serie A brésilienne , prenant assez d’avance sur Fluminense (5 e ) et le Botafogo de John Textor (6 e ), ses deux poursuivants.… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank