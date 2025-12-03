Un joueur de Ligue 1 pose sa candidature pour la sélection algérienne
Il n’y a pas que Marseille ou Paris dans la vie.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le minot du Paris FC Maxime Lopez pourrait également représenter l’Algérie. Et quand le sujet de la sélection est abordé dans le nouveau numéro de So Foot , le milieu ne se planque pas : « Si l’Algérie m’appelle, j’irai. Si l’équipe de France m’appelle, j’irai. » …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
