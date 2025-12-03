Un club brésilien fête ses 100 ans de la meilleure des manières
DoRé Mirassol.
Vainqueur sur la pelouse de Vasco de Gama (2-0) ce mardi soir, le petit club brésilien de Mirassol a assuré sa quatrième place en Serie A brésilienne , prenant assez d’avance sur Fluminense (5 e ) et le Botafogo de John Textor (6 e ), ses deux poursuivants.…
CDB pour SOFOOT.com
