Un joueur de Bologne ne sait plus où stocker toutes ces mozzarellas envoyées par des fans du Napoli

Mamma mia !

Officiellement, Riccardo Orsolini est un joueur de Bologne . Officieusement, il est peut-être l’un des Napolitains les plus importants de la dernière saison. Lors de la 33 e journée de Serie A, alors que Naples et l’Inter se livraient une bataille au couteau pour le Scudetto , c’est l’ailier italien qui a inscrit le but de la victoire à la dernière minute pour Bologne contre les Nerazzurri de Marcus Thuram (1-0). Une réalisation qui a tout changé : Naples a alors pris les devants au classement et l’Inter n’a jamais réussi à combler ce retard.…

TA pour SOFOOT.com