Le multiplex de l'année à suivre ce jeudi en Ligue Conférence

Une orgie de football.

Lors de la saison 2024-2025, l’UEFA avait programmé 18 matchs de Ligue des champions en même temps pour la dernière journée de la phase de ligue. Si les amoureux du beautiful game étaient restés sur le match de leur club de cœur, les gros consommateurs de football avaient suivi l’ensemble des rencontres. Six mois plus tard, Aleksander Čeferin et ses collègues ont prévu un nouveau spectacle boulimique : 47 matchs des tours préliminaires de Ligue Conférence à suivre ce jeudi soir. Bon, cette fois, il faudra se débrouiller tout seul pour zapper d’un match à l’autre, et avec une fenêtre ouverte sur chaque match.…

MBC pour SOFOOT.com