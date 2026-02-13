 Aller au contenu principal
Un joueur d'Angers raconte qu'il est HPI
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 17:52

Un joueur d'Angers raconte qu'il est HPI

Un joueur d'Angers raconte qu'il est HPI

Un HPI dans une équipe de zèbres, logique. Débarqué à Angers l’été dernier en provenance de Saint-Étienne, Louis Mouton est l’une des satisfactions de la bonne saison du SCO. Et si Angers est à deux points des places européennes, le joueur de 23 ans a une explication : sa fraîcheur mentale et la douceur angevine. « La ville m’a aidé parce que je vais au restaurant régulièrement, je vais me promener au parc, a expliqué le joueur de 23 ans en conférence de presse, joliment restituée par Ouest-France . Je prends beaucoup de plaisir en terre angevine, sur le terrain, en dehors. Angers m’a beaucoup aidé. »

« J’ai toujours été en décalage avec ma génération »

Le milieu, souvent positionné en numéro 10 par Alexandre Dujeux, a longuement disserté sur l’importance de la psychologie dans le foot. « On ne s’en rend pas compte, mais inconsciemment, on a pas mal de petites tensions, que ce soit sur le terrain, en dehors, les sollicitations, avant, après les matchs, les supporters, etc , explique-t-il. Il faut gérer le tout. Et je pense que le football a encore beaucoup de progrès à faire sur ça. »

