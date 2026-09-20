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Un Israélien et un Palestinien abattus en Cisjordanie occupée
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 15:13
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PRES DE RAMALLAH, Cisjordanie, 20 septembre (Reuters) - U n Israélien a été abattu dimanche en Cisjordanie occupée par un tireur palestinien présumé, a rapporté la police, tandis que des soldats israéliens ont tué un automobiliste palestinien qui, selon l'armée, tentait de les renverser.

Selon l'armée et la police israéliennes, le tireur a ouvert le feu depuis son véhicule sur des Israéliens rassemblés à proximité de la colonie de Neve Tzuf, près de Ramallah.

Un homme grièvement blessé par balle a été déclaré mort à l'hôpital, a déclaré la police.

Le tireur a été localisé quelques heures plus tard dans un hôpital de Ramallah et arrêté, a-t-elle ajouté.

Peu après la fusillade, l'armée a annoncé avoir "éliminé" un automobiliste palestinien qui avait tenté de lancer sa voiture sur des soldats près de la colonie de Ganim, plus au nord en Cisjordanie. Aucun soldat n'a été blessé, a-t-elle ajouté.

(Mohammed Torokman, Lina Obaid and Maayan Lubell; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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