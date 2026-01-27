 Aller au contenu principal
Un international français signe en Bolivie
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 20:27

Après la mangue en Colombie, les attaquants vont-ils goûter le Mangala en Bolivie ? Sans club depuis la fin de son contrat à Estoril cet été, Eliaquim Mangala traverse l’océan atlantique et s’engage au Club Oriente Petrolero , en première division bolivienne. Le défenseur central aux huit sélections en équipe de France, dont une pendant l’Euro 2016, y a signé un contrat d’un an.

Ancien défenseur le plus cher de l’histoire du foot

La saison dernière, le joueur de 34 ans a disputé neuf matchs au Portugal et pris quatre cartons jaunes. Sa dernière sortie date de mi-avril. Avant (bien avant), Eliaquim Mangala avait fait les beaux jours de Porto, qui l’avait transféré à l’été 2014 à Manchester City contre une cinquantaine de millions d’euros. Il était alors devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du foot. Il était ensuite parti jouer à Valence et à Saint-Étienne.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire

