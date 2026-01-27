 Aller au contenu principal
18 ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 21:21

Après Madame Arthur à Paris, Monsieur Arthur à Lens. Le Racing a officialisé le prêt d’Arthur Masuaku . À 32 ans, le latéral gauche débarque en provenance de Sunderland pour un prêt de six mois, sans option d’achat. Il remplace numériquement Deiver Machado, parti jouer le maintien à Nantes.

Formé à Lens

L’international congolais, né la même année que Geoffrey Kondogbia, Thorgan Hazard et Raphaël Varane, retrouve son club formateur 18 ans après l’avoir quitté. Il n’a jamais joué en professionnels avec Lens, lançant sa carrière juste à côté en 2013-2014, à Valenciennes, l’année de la descente de VA en Ligue 2. Une belle saison qui l’a ensuite amenée à visiter la Grèce (Olympiakós), l’Angleterre (West Ham et Sunderland) et la Turquie (Beşiktaş). Il sort d’une élimination en huitièmes de finale de la CAN contre l’Algérie.…

UL pour SOFOOT.com

