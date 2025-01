Un indésirable du PSG s'envole pour Fenerbahçe

Le PSG tond sa Škriniar.

Indésirable depuis fin novembre au PSG, Milan Škriniar a enfin trouvé sa porte de sortie. Le Slovaque, absent des derniers groupes de matchs, était poussé vers la sortie par son club. C’est désormais officiel : après 37 matchs en un an et demi à Paris, l’ancien joueur de l’Inter s’envole pour Istanbul et le Fenerbahçe. Le club turc a publié une photo du défenseur central dans un avion, posant avec le fameux maillot jaune et bleu. Là-bas, Škriniar évoluera sous les ordres de José Mourinho.…

RA pour SOFOOT.com