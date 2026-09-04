Un homme recherché après la série de sabotage du réseau électrique allemand

(Actualisé avec détails)

La police allemande est à la recherche d'un homme suspecté d'être l'auteur d'une série de sabotages sur le réseau électrique allemand, incluant une tentative de détérioration d'un transformateur électrique au sud de Düsseldorf, dans l'ouest du pays, qui aurait été commise par un militant de la cause climatique, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.

Dans ces lettres, envoyées aux autorités ainsi qu'aux médias, un homme de 48 ans prône son opposition aux énergies fossiles pour justifier son action, a déclaré Herbert Reul, le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie qui s'exprimait aux côtés du ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse.

Des doutes subsistent sur la volonté réelle de l'auteur de mener à bien une attaque et sur la présence éventuelle de complices, selon le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Alexander Dobrindt a précisé qu'il était raisonnable de penser que ces incidents soient l'oeuvre de militants "climatiques" radicaux. Il avait précédemment évoqué l'hypothèse que des puissances étrangères puissent se dissimuler derrière des groupes extrémistes pour mener des opérations de sabotage.

"Nous faisons face actuellement à une variété de menaces différentes et de risques simultanés. Sabotage, cyberattaques, opérations secrètes, extrémisme et terrorisme d'Etat. Nous sommes aujourd'hui menacés par tous ces dangers à la fois", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Les menaces qui pèsent sur l'Allemagne émanant du terrorisme d'Etat et des extrêmes devraient continuer d'augmenter, selon lui.

"Il est possible que les deux facteurs soient liés."

Ces incidents répétés ont rappelé aux pays européens la vulnérabilité de leurs infrastructures critiques alors que la Russie s'est lancée selon eux dans une guerre hybride visant à les décourager de continuer à soutenir l'Ukraine, illustrée par une attaque de drone déjouée en août à l'aéroport de Leipzig/Halle. Moscou rejette ces accusations.

Les lettres de l'auteur présumé des faits listent des cibles supplémentaires comme la station de Weisweiler près de la ville d'Aachen, dans l'ouest du pays, selon Herbert Reul.

Selon le journal allemand Bild, des indices ont été découverts qui laissent à penser que des actes étaient planifiés contre le réseau électrique du Land de Saxe.

La multiplication des actes de sabotage en Allemagne intervient également à l'approche des élections régionales dimanche dans le Land de Saxe-Anhalt, dans l'est du pays, dont le parti d'extrême droite pro-russe Alternative pour l'Allemagne (AfD) est donné largement favori par les sondages.

Le ministère allemand de l'Intérieur a déclaré vendredi ne pas y voir "une coïncidence".

Les autorités allemandes ont affirmé avoir déjoué plusieurs autres actes de sabotage visant le réseau électrique ces derniers jours, un porte-parole du chancelier Friedrich Merz disant y voir "la preuve que nos mesures de sécurité (...) sont efficaces".

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Tangi Salaün cet Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)