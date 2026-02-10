Un haut responsable chinois appelle à une répression "résolue" des séparatistes "indépendantistes de Taïwan"

(Détails de la mise à jour, contexte)

Un haut responsable chinois a appelé à réprimer "résolument" les forces séparatistes "indépendantistes de Taïwan" et à s'opposer à l'ingérence des forces extérieures cette année pour sauvegarder la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, a rapporté mardi l'agence d'Etat Xinhua.

Wang Huning, quatrième dirigeant du parti communiste au pouvoir, a fait ces remarques lors de la conférence de travail 2026 sur les affaires de Taïwan qui s'est tenue à Beijing lundi et mardi, a rapporté Xinhua.

Dans son discours à la réunion annuelle, M. Wang a également exhorté à soutenir les "forces patriotiques et unifiées" à Taïwan et a déclaré que le gouvernement faciliterait et renforcerait les échanges entre les peuples et les communautés de base à travers le détroit de Taïwan.

La Chine revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, malgré l'objection du gouvernement de Taipei. Ces dernières années, Pékin a intensifié sa pression militaire sur l'île, notamment en organisant des jeux de guerre.

Pékin a mis en garde à plusieurs reprises les pays, y compris les États-Unis, contre toute ingérence dans la question de Taïwan, qu'elle considère comme une affaire intérieure.

Lors d'un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la question de Taïwan était la plus importante dans les relations entre la Chine et les États-Unis et que Washington devait traiter la question des ventes d'armes à Taïwan avec prudence.

L'administration Trump a annoncé en décembre le plus grand paquet d'armes jamais réalisé par les États-Unis pour l'île, d'une valeur de 11,1 milliards de dollars.