Un haut représentant de Pékin sur le commerce attendu à Washington - WSJ

Un représentant de haut de rang de l'équipe de négociateurs de la Chine sur le commerce, Li Chenggang, va se rendre cette semaine à Washington afin de mener des discussions avec ses homologues américains, a rapporté lundi la Wall Street Journal, citant des sources au fait de la question.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du ministère chinois du Commerce et de la Maison blanche.

Plusieurs cycles de négociations ont été menés depuis mai dernier par les deux plus grandes puissances économiques mondiales afin d'éviter une guerre commerciale.

Washington et Pékin sont convenus plus tôt ce mois-ci de prolonger de 90 jours leur trêve commerciale, repoussant l'instauration par l'administration du président américain Donald Trump de droits de douane jusqu'à 145% sur les produits chinois importés aux Etats-Unis.

(Liz Lee à Pékin, Devika Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)