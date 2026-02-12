Un habitué de l'infirmerie rechute à Arsenal

Poisse à 10. À peine de retour sur les terrains verts, Kai Havertz regagne l’infirmerie . Souffrant d’une blessure musculaire, le joueur allemand devrait manquer les quatre prochains matchs de Premier League , dont le derby du nord de Londres face à Tottenham le 22 février, rapporte The Athletic .

L’Allemand a déjà manqué la première partie de saison en raison d’une blessure au genou. Rétabli début janvier, il avait joué 158 minutes en Premier League, offrant même une passe décisive à Viktor Gyökeres contre Sunderland . Un come-back prometteur donc, d’autant plus que l’attaquant a également marqué lors du match retour de demi-finale de League Cup face à Chelsea (victoire 1-0 des Gunners ). Mais bon, son corps l’a rappelé à ses fragilités.…

EA pour SOFOOT.com