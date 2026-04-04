Un Français condamné à mort en 2010 en Chine a été exécuté-Quai

Les drapeaux flottent sur le toit du ministère français des Affaires étrangères et européennes à Paris
Chan Thao Phoumy, ressortissant français de 62 ans condamné à mort en 2010 pour trafic de drogue, a été exécuté, a fait savoir samedi le ministère français des Affaires étrangères.
"Nous avons appris avec consternation l’exécution à Canton de notre compatriote Chan Thao Phoumy, 62 ans, condamné à mort pour trafic de drogue en 2010", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué.
"Malgré la mobilisation des autorités françaises, y compris pour obtenir une décision de clémence, à titre humanitaire, au bénéfice de notre compatriote, les autorités chinoises ont pris la décision d'exécuter la peine au terme de plus de vingt ans d’emprisonnement", est-il ajouté.
"La France rappelle son opposition, partout et en toutes circonstances, à la peine de mort et appelle à son abolition universelle."
(Rédigé par Blandine Hénault)
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