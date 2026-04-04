Un Français condamné à mort en 2010 en Chine a été exécuté-Quai

Les drapeaux flottent sur le toit du ministère français des Affaires étrangères et européennes à Paris

‌Chan Thao Phoumy, ressortissant français ​de 62 ans condamné à mort en 2010 pour trafic de ​drogue, a été exécuté, a fait savoir ​samedi le ministère ⁠français des Affaires étrangères.

"Nous avons ‌appris avec consternation l’exécution à Canton de notre compatriote ​Chan ‌Thao Phoumy, 62 ans, condamné ⁠à mort pour trafic de drogue en 2010", a indiqué le ⁠Quai d'Orsay ‌dans un communiqué.

"Malgré la ⁠mobilisation des autorités françaises, y ‌compris pour obtenir une ⁠décision de clémence, à titre ⁠humanitaire, au ‌bénéfice de notre compatriote, les ​autorités chinoises ‌ont pris la décision d'exécuter la peine au ​terme de plus de vingt ans d’emprisonnement", est-il ⁠ajouté.

"La France rappelle son opposition, partout et en toutes circonstances, à la peine de mort et appelle à son abolition universelle."

(Rédigé par ​Blandine Hénault)