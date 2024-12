Un footballeur belge dénonce son arrestation musclée dans un avion

Une histoire qui fait froid dans le dos.

Ancien international espoir belge U21, Stéphane Oméonga (28 ans) évolue aujourd’hui en Israël, au Bnei Sakhnin depuis l’été 2023. Alors qu’il était à bord d’un avion censé l’amener de Rome à Tel-Aviv le 25 décembre dernier, le joueur formé à Anderlecht a partagé et dénoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux la vidéo de son arrestation à bord de l’appareil : « Un steward m’a approché pour un prétendu problème avec mes documents et m’a demandé de quitter l’avion », raconte-t-il d’abord, expliquant ensuite avoir été « menotté et sorti de force de l’avion » , puis « jeté au sol et frappé » , l’un des policiers appuyant même « son genou sur la tête » du footballeur.…

FG pour SOFOOT.com