Un flop français du Bayern va retourner dans son ancien club
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 11:36

Un flop français du Bayern va retourner dans son ancien club

Un flop français du Bayern va retourner dans son ancien club

Rebond en terre connue. Fortement concurrencé au Bayern Munich par Josip Stanisic et Konrad Laimer, Sacha Boey va revenir là où sa carrière a littéralement décollé. Le latéral droit français, pourtant auteur d’un bon début de saison mais gêné par des blessures, va retourner à Galatasaray dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une transaction permise par la fermeture plus tardive du marché turc.

Un accord total a été trouvé entre les dirigeants munichois et stambouliotes, avance Foot Mercato . Un retour qui devrait faire plaisir aux supporters de Galatasaray, moins au titulaire Roland Sallai, dont la place de titulaire en arrière-droit est fortement menacée avec le retour de l’idole. Pour Boey, le constat est contrasté, et un retour dans un endroit où il a réussi mais avec l’amer sentiment que son aventure au Bayern est un échec.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
