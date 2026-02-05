Endrick a son avis sur les comparaisons avec Karim Benzema

« Il sort de nulle part, une frappe de bâtard… » Ce mercredi soir, lors du huitième entre Lyon et Laval (2-0), à la 80 e minute, le frisson brésilien Endrick a encore joué les sauveurs. Cette fois, il a libéré les Gones grâce à une frappe surpuissante , actant la fin du rêve pour les Tangos.

Après le match, Olivier Frapolli, entraîneur de Laval, n’a pu que constater les dégâts : « C’est sûr qu’Endrick, lui, il n’a pas laissé la chance à notre gardien de pouvoir faire l’arrêt. On l’a plutôt bien géré sur le match, on avait décidé d’essayer de verrouiller au maximum l’intérieur du jeu. Si Endrick est chez nous, peut-être qu’on gagne… De toute façon, on sait qu’Endrick, quand il est lancé, est inarrêtable. » …

CM pour SOFOOT.com