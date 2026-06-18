Un feu de forêt perturbe le trafic ferroviaire en Espagne à l'approche de la canicule

Le service de train à grande vitesse reliant Madrid à Barcelone, en Espagne, a été perturbé jeudi après qu'un incendie de forêt s'est déclaré près d'un tronçon en Catalogne, région dans le nord-est de l'Espagne; a indiqué l'opérateur ferroviaire Adif.

Le trafic ferroviaire entre les gares espagnoles de Lleida-Pirineus et de Camp de Tarragona a ainsi été suspendu à la demande des pompiers chargés de lutter contre l'incendie qui s'est déclaré à proximité de la ligne entre Les Borges Blanques et L'Espluga de Francoli, en Catalogne, ont précisé les opérateurs ferroviaires espagnols Adif et Renfe.

L'agence météorologique espagnole a averti de son côté que les températures devaient augmenter à partir de samedi, avec une hausse plus marquée dimanche, en particulier en Galice et sur la côte cantabrique, au nord et au nord-ouest.

L'Espagne se prépare ainsi à affronter la première vague de chaleur de la saison, avec des températures maximales qui pourraient dépasser les 36 à 38°C dans les vallées intérieures, tandis que l'est devrait atteindre les 40°C.

Le mercure pourrait atteindre les 42°C lundi, journée qui devrait marquer le pic de la vague de chaleur dans de nombreuses régions, selon l'agence météorologique nationale.

L'agence espagnole a ajouté que le risque d’incendie allait s’accroître, sous l'effet d'orages secs accompagnés de faibles précipitations, et que l'intensité et la durée de la vague de chaleur restaient incertaines.

De son côté, Météo France a classé 26 départements en vigilance orange pour canicule ce jeudi, précisant qu'il s'agit nouvel épisode caniculaire "étendu, durable et intense".

L'agence météorologique française a précisé dans un communiqué que 27 départements supplémentaires seront mis vendredi en vigilance orange canicule.

L'épisode s'étend long d'un axe allant du sud-ouest au nord-est, a déclaré Météo France, tandis que la barre des 35°C devraît être atteinte jeudi dans le bassin parisien, la vallée de la Loire, le Grand-Est, l'Auvergne et la région lyonnaise. Le thermomètre devrait monter jusqu'à 38°C dans le sud-ouest et l'ouest de la Bourgogne.

Le pic de l'épisode de chaleur est prévu entre dimanche et lundi, selon Météo France.

(Rédigé par Emma Pinedo, version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)