Un fan sud-coréen rencontre Zhegrova

S’il avait Su, il serait peut-être venu un autre jour.

Il n’y a pas qu’en Europe qu’Edon Zhegrova fait des émules. Parmi les meilleurs dribbleurs du championnat et peut-être du continent, le Kosovar fait régulièrement tourner des têtes et les défenseurs du côté de Pierre-Mauroy. De quoi pousser un fan sud-coréen à économiser pendant six mois et à travailler « neuf heures par jour » pour traverser le globe et le voir jouer en personne. C’est en effet l’histoire de Kim Yeon-Su, à qui le LOSC a même offert le luxe de le rencontrer personnellement. Une rencontre bienvenue, puisqu’en bon chat noir, le supporter est venu un jour où Zhegrova était forfait .…

JF pour SOFOOT.com