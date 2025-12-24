 Aller au contenu principal
Un ex-joueur allemand décède au ski dans un terrible accident de télésiège
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 09:29

À la veille de Noël, le football allemand est en deuil.

Ce mardi, le VfB Stuttgart a annoncé la disparition tragique de Sebastian Hertner, à l’âge de 34 ans . Formé et passé par la réserve de Stuttgart, l’ex-défenseur qui avait pris sa retraite l’été dernier n’a pas survécu à une chute de 70 mètres depuis un télésiège alors qu’il était au ski au Monténégro, le dimanche 21 décembre dernier.…

TJ pour SOFOOT.com

