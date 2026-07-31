Un espoir pour les Girondins de Bordeaux

Pour éteindre les flammes. Le spectre de la liquidation judiciaire s’éloigne pour les Girondins. Sparta Capital a réuni les fonds nécessaires pour racheter le club des Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez . Selon les infos de Sud Ouest , le fonds d’investissement britannique, a réuni autour de dix millions d’euros pour régler le plan de continuation du club et financer la saison à venir.

Recours devant le CNOSF

Les Girondins ont été exclus des championnats nationaux après leur audition à la DNCG. Le club avait déposé un recours auprès du comité national olympique et sportif, et avait jusqu’à ce vendredi pour compléter son dossier. Avec ces garanties financières, les Bordelais peuvent espérer que le recours aboutisse. Si c’est le cas, les hommes de Rio Mavuba seraient réintégrés en National 1 (ancienne National 2).…

UL pour SOFOOT.com