Gianni Infantino perd son bras droit

Même ses conseillers ne veulent plus le conseiller. Carlos Cordeiro a annoncé ce vendredi sa démission de son poste de conseiller principal de Gianni Infantino. L’ancien président de la fédération américaine s’oppose au projet de la FIFA de créer une filiale chargée des activités commerciales de ses compétitions, dont une partie du capital serait vendue à des investisseurs privés.

« Je ne peux pas rester là pendant que la FIFA envisage de vendre des parts de la Coupe du monde », a expliqué Cordeiro dans un communiqué. L’homme de 70 ans assure ne pas avoir participé à l’élaboration de cette proposition et s’y opposer « sans équivoque ». Voilà au moins, c’est clair.…

MJ pour SOFOOT.com