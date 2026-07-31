 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Newcastle va perdre son capitaine
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 12:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Newcastle va perdre son capitaine

Newcastle va perdre son capitaine

Arsenal passe à la vitesse supérieure. Bruno Guimarães devrait rejoindre les Gunners en provenance de Newcastle. D’après L’Équipe , les deux clubs anglais seraient tombés d’accord pour un transfert évalué à 90 millions, hors bonus . L’international brésilien serait donc sur le point de quitter un club de Newcastle où il aura joué 195 matchs en 4 saisons et connu la Ligue des champions. Il était également régulièrement capitaine, montrant toute la dimension qu’il a pu prendre dans le club de l’Est de l’Angleterre au fil des années.

Newcastle se fait déplumer

Exit les grandes ambitions pour le PIF ? Hormis Guimarães, Newcastle a récemment perdu Anthony Gordon, Sandro Tonali et plus récemment son coach historique, Eddie Howe . 188 millions de bénéfices réinvestis dans des jeunes joueurs beaucoup moins expérimentés et, sur le papier, moins flamboyants.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo prise le 8 octobre 2015 à Zurich ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Investisseurs privés à la Fifa: la fronde s'élargit et la pression sur Infantino s'accentue
    information fournie par AFP 31.07.2026 13:51 

    Au lendemain de la menace de boycott des Coupes du monde venue de l'UEFA, la Confédération asiatique de football (AFC) a estimé vendredi que toute proposition menaçant le Mondial "devait être reconsidérée", accentuant la pression sur la Fifa et son projet d'ouverture ... Lire la suite

  • Un espoir pour les Girondins de Bordeaux
    Un espoir pour les Girondins de Bordeaux
    information fournie par So Foot 31.07.2026 13:10 

    Pour éteindre les flammes. Le spectre de la liquidation judiciaire s’éloigne pour les Girondins. Sparta Capital a réuni les fonds nécessaires pour racheter le club des Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez . Selon les infos de Sud Ouest , le fonds d’investissement ... Lire la suite

  • Gianni Infantino perd son bras droit
    Gianni Infantino perd son bras droit
    information fournie par So Foot 31.07.2026 12:55 

    Même ses conseillers ne veulent plus le conseiller. Carlos Cordeiro a annoncé ce vendredi sa démission de son poste de conseiller principal de Gianni Infantino. L’ancien président de la fédération américaine s’oppose au projet de la FIFA de créer une filiale chargée ... Lire la suite

  • Josip Iličić rate une panenka et élimine son équipe en Ligue Conférence
    Josip Iličić rate une panenka et élimine son équipe en Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 31.07.2026 12:33 

    En manque de foot depuis la fin du Mondial ? Regardez les tours préliminaires de Ligue Conférence et régalez-vous ! Cet article n’est pas sponsorisé par l’UEFA puisque la C4 s’est faite une belle pub toute seule ce jeudi soir. Au menu notamment, une double confrontation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank