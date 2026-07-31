Newcastle va perdre son capitaine

Arsenal passe à la vitesse supérieure. Bruno Guimarães devrait rejoindre les Gunners en provenance de Newcastle. D’après L’Équipe , les deux clubs anglais seraient tombés d’accord pour un transfert évalué à 90 millions, hors bonus . L’international brésilien serait donc sur le point de quitter un club de Newcastle où il aura joué 195 matchs en 4 saisons et connu la Ligue des champions. Il était également régulièrement capitaine, montrant toute la dimension qu’il a pu prendre dans le club de l’Est de l’Angleterre au fil des années.

Newcastle se fait déplumer

Exit les grandes ambitions pour le PIF ? Hormis Guimarães, Newcastle a récemment perdu Anthony Gordon, Sandro Tonali et plus récemment son coach historique, Eddie Howe . 188 millions de bénéfices réinvestis dans des jeunes joueurs beaucoup moins expérimentés et, sur le papier, moins flamboyants.…

ABS pour SOFOOT.com