Un Espagnol en quarantaine contaminé par hantavirus

Un Espagnol placé en quarantaine à Madrid après avoir été débarqué du navire de croisière MV Hondius a subi un test positif de contamination par hantavirus, a annoncé lundi le ministère espagnol de la Santé.

Les 13 autres Espagnols placés en quarantaine dans le même hôpital militaire ont en revanche été testés négatifs.

Le patient contaminé ne présente aucun symptôme et son état de santé est jugé bon, a précisé le ministère.

(Charlie Devereux, version française Bertrand Boucey)